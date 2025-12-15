На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВСУ ударили по общественной приемной в российском городе

ВСУ нанесли удар по общественной приемной в городе Каховка Херсонской области
Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Общественная приемная в Каховке Херсонской области подверглась удару со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

«Под обстрел попало здание общественной приемной администрации города, ранена женщина 1947 года рождения», — сказал он.

По словам Василенко, она получила минно-взрывную травму, осколочные ранения верхней трети левого предплечья. Женщину уже госпитализировали.

Также пресс-секретарь заявил, что в самом здании общественной приемной повреждены фасад и окна.

14 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что после удара ВСУ в регионе остались без света более 330 тыс. абонентов.

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признала этого и обстреливает подконтрольные РФ территории.

По информации начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, 76% Херсонской области находится под контролем российской армии. Город Херсон занят украинскими войсками.

Ранее Сальдо заявил о намерении ВСУ обезлюдить Херсон.

СВО: последние новости
