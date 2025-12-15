На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жительницу Белгорода арестовали по статье о госизмене

ТАСС: жительницу Белгорода арестовали за передачу СБУ данных о российской армии
Алексей Филиппов/РИА Новости

Жительницу Белгородской области арестовали по статье о госизмене за передачу сведений о местах дислокации российских военнослужащих украинским службам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

По данным следствия, в декабре 2023 года женщина начала сотрудничать со Службой безопасности Украины (СБУ), передавая им координаты с фотографиями местности, в которой находится одно из подразделений Вооруженных сил России.

«Гражданке вынесена мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), максимальная санкция по которой предусматривает пожизненное лишение свободы.

До этого суд вынес приговор жителю Запорожский областной по делу о шпионаже и госизмене. В 2023 году обвиняемый отправил украинским спецслужбам информацию о передвижении российских войск.

Ранее жительницу Мелитополя осудили за перечисления более 1,4 тыс. рублей ВСУ.

Все новости на тему:
Обвинения в госизмене
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами