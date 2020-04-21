Шоумен Александр Васильев рассказал о сильном похудении Надежды Бабкиной
Шоумен и историк моды Александр Васильев считает, что заразился двусторонней вирусной пневмонией от коллеги по передаче «Модный приговор» Надежды Бабкиной.
Артистку он в этом не винит, поскольку она и сама тяжело заболела. «Сейчас настолько слаба, что не может говорить. И это неудивительно, к своему юбилею она похудела на 23 килограмма — красоты ради. И это тоже могло повлиять на течение болезни», — цитирует Васильева сайт kp.ru.
Васильев сам попал в больницу, однако сейчас идет на поправку и лечится дома.
Ранее СМИ сообщали, что Бабкина больше недели была на искусственной вентиляции легких и в медикаментозной коме. Руководительницу театра «Русская песня» Надежду Бабкину госпитализировали с пневмонией 6 апреля.
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