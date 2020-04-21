Шоумен Александр Васильев рассказал о сильном похудении Надежды Бабкиной

<img src="//img.gazeta.ru/files3/563/13049563/RIAN_3051291.HR-pic905-895x505-82086.jpg">

Шоумен и историк моды Александр Васильев считает, что заразился двусторонней вирусной пневмонией от коллеги по передаче «Модный приговор» Надежды Бабкиной.

Артистку он в этом не винит, поскольку она и сама тяжело заболела. «Сейчас настолько слаба, что не может говорить. И это неудивительно, к своему юбилею она похудела на 23 килограмма — красоты ради. И это тоже могло повлиять на течение болезни», — цитирует Васильева сайт kp.ru.

Васильев сам попал в больницу, однако сейчас идет на поправку и лечится дома.

Ранее СМИ сообщали, что Бабкина больше недели была на искусственной вентиляции легких и в медикаментозной коме. Руководительницу театра «Русская песня» Надежду Бабкину госпитализировали с пневмонией 6 апреля.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Госпитализированный шоумен Александр Васильев рассказал о выписке

— Представитель Бабкиной рассказал о продолжении лечения артистки

— Друг Надежды Бабкиной рассказал о состоянии артистки