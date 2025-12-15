На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин провел встречу с секретарем генсовета «Единой России»

Путин обсудил с секретарем генсовета ЕР Якушевым поддержку участников СВО
true
true
true
close
Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле обсудил с секретарем генсовета «Единой России» (ЕР) Владимиром Якушевым поддержку участников специальной военной операции на Украине и планы партии на 2026 год. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Якушева, ЕР продолжает доставлять в зону СВО необходимую помощь, молодогвардейцы и сторонники партии принимают в этом постоянное участие. Они работают в госпиталях, помогают пожилым людям, помогают доставлять гуманитарную помощь, поделился политик.

Секретарь генсовета партии также рассказал, что первые ветераны СВО пришли в заксобрания ЕР на местах в 2023 году. По итогам единого дня голосования осенью этого года мандаты получили 890 участников спецоперации

Якушев назвал главной задачей ЕР в 2026 году единый день голосования. В партии начали работу над стратегией проведения этой кампании и новой программой «Народная программа 2.0». Перед этим политсила проведет большую кампанию по отчету по предыдущей программе, которая закончит действие в следующем году.

Политик добавил, что «Единая Россия» не будет проводить съезд партии в 2025 году, он состоится в два этапа в 2026-м перед выборами депутатов Государственной думы.

Ранее «Единая Россия» и фонд «Наша правда» передали технику бойцам СВО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами