Путин провел встречу с секретарем генсовета «Единой России»

Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле обсудил с секретарем генсовета «Единой России» (ЕР) Владимиром Якушевым поддержку участников специальной военной операции на Украине и планы партии на 2026 год. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Якушева, ЕР продолжает доставлять в зону СВО необходимую помощь, молодогвардейцы и сторонники партии принимают в этом постоянное участие. Они работают в госпиталях, помогают пожилым людям, помогают доставлять гуманитарную помощь, поделился политик.

Секретарь генсовета партии также рассказал, что первые ветераны СВО пришли в заксобрания ЕР на местах в 2023 году. По итогам единого дня голосования осенью этого года мандаты получили 890 участников спецоперации

Якушев назвал главной задачей ЕР в 2026 году единый день голосования. В партии начали работу над стратегией проведения этой кампании и новой программой «Народная программа 2.0». Перед этим политсила проведет большую кампанию по отчету по предыдущей программе, которая закончит действие в следующем году.

Политик добавил, что «Единая Россия» не будет проводить съезд партии в 2025 году, он состоится в два этапа в 2026-м перед выборами депутатов Государственной думы.

Ранее «Единая Россия» и фонд «Наша правда» передали технику бойцам СВО.