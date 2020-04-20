Представитель Бабкиной рассказал о продолжении лечения артистки

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Певица Надежда Бабкина продолжает лечение в больнице, передает РИА «Новости» со ссылкой на исполнительного директора ее театра «Русская песня» Антона Собянина.

О выписке народной артистки РСФСР речи пока не идет. «Надежда Георгиевна в больнице, продолжает поэтапное лечение», — уточнил Собянин.

Ранее СМИ сообщали, что Бабкина больше недели была на искусственной вентиляции легких и в медикаментозной коме. Руководительницу театра «Русская песня» Надежду Бабкину госпитализировали с пневмонией 6 апреля.

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