Пол Маккартни объяснил, почему Beatles «лучше» Rolling Stones

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Музыкант Пол Маккартни считает, что группа Beatles была «лучше» Rollling Stones на пике своей славы. Об этом информирует издание NME.

По его мнению, «битлы» оказали большое влияние на музыку.

«У них корни в блюзе. Когда они что-то пишут, это ближе к блюзу. Мы имели больше влияния», — сказал Маккартни.

При этом он признался, что любит группу Rolling Stones. Однако, по мнению музыканта, ее исполнители повторяли все, что делали солисты Beatles.

«Мы поехали в Штаты и имели там огромный успех. После нас Stones тоже отправились в Америку. У нас вышел Sgt. Pepper, и Stones записали психоделический альбом. Таких случаев было много», — сказал Маккартни.

Тем не менее, он подтвердил, что до сих пор дружит с музыкантами из Rolling Stones, считает эту группу фантастической и всегда ходит на их концерты.

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