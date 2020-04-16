Участники детского «Голоса» сдадут тесты на коронавирус
Прямой эфир шоу «Голос. Дети», который должен состояться 17 апреля, пройдет с соблюдением строгих мер контроля и профилактики, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого канала.
Все задействованные помещения пройдут дезинфекцию, все участники съемок сдадут тест на коронавирус, им измерят температуру и выдадут средства защиты. «Все, кроме тех, кто в кадре, будут в масках и перчатках. Каждые три часа – дезинфекция всех поверхностей. Даже рукопожатия и объятия на съемке 17 апреля не допускаются», — рассказал главный продюсер музыкальных и развлекательных программ телеканала Юрий Аксюта.
Зрителей в студии детского «Голоса» не будет.
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