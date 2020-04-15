ММКФ перенесли на октябрь из-за коронавируса
Московский международный кинофестиваль решено перенести на 1-8 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ММКФ.
Такое решение оргкомитет принял из-за пандемии коронавируса COVID-19. «42-й Московский Международный кинофестиваль перенесен на осень — он пройдет в этом году с 1 по 8 октября. Такие даты утвердила Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF), которая занимается аккредитацией международных кинофестивалей», — пояснили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что ММКФ должен пройти 22-29 апреля.
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