ММКФ перенесли на октябрь из-за коронавируса

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Московский международный кинофестиваль решено перенести на 1-8 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ММКФ.

Такое решение оргкомитет принял из-за пандемии коронавируса COVID-19. «42-й Московский Международный кинофестиваль перенесен на осень — он пройдет в этом году с 1 по 8 октября. Такие даты утвердила Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF), которая занимается аккредитацией международных кинофестивалей», — пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что ММКФ должен пройти 22-29 апреля.

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