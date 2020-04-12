Историк моды Александр Васильев подтвердил свою госпитализацию из-за пневмонии
Историк Моды и телеведущий Александр Васильев подтвердил информацию о своей госпитализации из-за обнаруженной двусторонней пневмонии. Об этом он рассказал RT.
По его словам, в настоящее время он находится в больнице, температуры у него нет.
«Прохожу курс лечения двустороннего воспаления легких», — уточнил Васильев.
Также историк моды заявил, что результатов анализа на короновирус пока не было.
Стоит отметить, что ведущий заболел после того, как ранее у его соведущей Надежды Бабкиной на программе «Модный приговор» на «Первом канале» выявили пневмонию. После этого Васильев находился дома в самоизоляции.
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