Историк моды Александр Васильев подтвердил свою госпитализацию из-за пневмонии

Историк Моды и телеведущий Александр Васильев подтвердил информацию о своей госпитализации из-за обнаруженной двусторонней пневмонии. Об этом он рассказал RT.

По его словам, в настоящее время он находится в больнице, температуры у него нет.

«Прохожу курс лечения двустороннего воспаления легких», — уточнил Васильев.

Также историк моды заявил, что результатов анализа на короновирус пока не было.

Стоит отметить, что ведущий заболел после того, как ранее у его соведущей Надежды Бабкиной на программе «Модный приговор» на «Первом канале» выявили пневмонию. После этого Васильев находился дома в самоизоляции.

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