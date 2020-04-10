Иосиф Пригожин пошутил о разводе с Валерией
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Продюсер Иосиф Пригожин в интервью изданию Super рассказал о жизни в самоизоляции с супругой — певицей Валерией.
По словам Пригожина, Валерия вынуждена слушать его разговоры по телефону и регулярно спрашивает, с кем он говорит, что злит продюсера. «Если мы из-за коронавируса не разойдемся, это будет счастье!» — посмеялся Пригожин.
При этом, утверждает Пригожин, за 17 лет совместной жизни Валерия ни разу не нагрубила ему.
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