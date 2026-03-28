ВСУ понесли значительные потери из-за ударов в Харьковской области

РИА Новости: ВС РФ нанесли мощные удары по расположениям ВСУ под Харьковом
Вооруженные силы РФ нанесли удары по расположениям украинских войск в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

По словам источника агентства, цели находились в поселке Печенеги.

«В результате ударов <...> существенные потери понесла 159-я отдельная механизированная бригада ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru»)», — подчеркнул он.

Сколько именно украинских солдат было ликвидировано, в силовых структурах не уточнили.

27 марта глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что батальон «Ваха» в составе спецназа «Ахмат» поразил блиндаж и пункт временной дислокации украинских военнослужащих на Харьковском направлении. В результате ударов объекты ВСУ прекратили свое существование.

В тот же день в пресс-службе министерстве обороны РФ рассказали, что военнослужащие страны взяли под контроль два населенных пункта в Харьковской области. Речь идет о селах Песчаное и Шевяковка. В сражениях за них участвовали подразделения группировки российских войск «Север».

Ранее в Харьковской области пропало целое подразделение ВСУ.

 
При неполном рабочем времени зарплата может упасть ниже МРОТ. Как отстоять свои права сотрудникам
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!