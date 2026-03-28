Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Москве ожидаются дожди и потепление

Синоптик Макарова пообещала дожди и до +15°C в Москве
Владимир Астапкович/РИА Новости

В московском регионе на следующей неделе ожидаются небольшие дожди, а температура поднимется до +15 °C. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, осадки будут слабыми: в понедельник местами по области пройдет небольшой дождь. Она отметила, что теплые ночи сохранятся, однако дневной прогрев будет немного ограничен облачностью и дождями, при этом погода останется теплой.

Макарова уточнила, что ночью в Москве ожидается +2…+4 °C, по области — от 0 до +5 °C. Днем в столице температура составит +12…+14 °C, в Подмосковье — +9…+14 °C. Ветер будет слабым, северо-восточным, со скоростью 3–8 м/с.

Она добавила, что во вторник и среду температурный фон существенно не изменится. Во второй половине недели сохранится облачная погода с прояснениями и небольшими дождями. Ночью прогнозируется от 0 до +5 °C, днем — +9…+15 °C.

Синоптик Юрий Варакин отметил, что текущая погода в столице и Подмосковье опережает календарь почти на месяц — столбики термометров демонстрируют показатели, характерные для конца апреля. На этом фоне снег уходит по 2–3 сантиметра ежедневно. К 1 апреля его может остаться совсем мало там, где солнечные лучи пока не завершили активную работу.

Ранее в Московском регионе ожидались ночные заморозки до -7 °C.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
