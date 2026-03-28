Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

В Херсонской области заявили об изменении характера боевых действий

Станислав Красильников/РИА Новости

Характер боевых действии на линии фронта, проходящей по реке Днепр в Херсонской области, значительно изменился. Об этом в ходе интервью для РИА Новости рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

Он пояснил, что на ситуацию на поле боя повлияло развитие беспилотных систем.

«Линия боевого соприкосновения на Днепре сегодня уже не та, какой была два или три года назад», — подчеркнул Сальдо.

По его словам, в настоящее время зона тотального поражения дронами составляет не менее 30 км — по 15 км с каждой стороны реки. Губернатор пояснил, что любая техника и личный состав при движении моментально попадают в зону риска. В связи с этим на данном участке фронта больше не наблюдаются «классические крупные форсирования в лоб».

«Это крайне сложная задача для любой стороны», — подчеркнул глава Херсонской области.

22 марта Сальдо сообщил, что число наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правобережной части Херсонской области сократилось после реформы Интернационального легиона. Иностранцам не понравились попытки Киева отправить их в штурмовые отряды и они «массово побежали» с фронта, отметил губернатор. Он добавил, что сейчас наемники ВСУ не играют значительной роли на Херсонском направлении.

Ранее российские бойцы вскрыли место запуска дронов ВСУ в Херсонской области.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!