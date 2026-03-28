В Херсонской области заявили об изменении характера боевых действий

Характер боевых действии на линии фронта, проходящей по реке Днепр в Херсонской области, значительно изменился. Об этом в ходе интервью для РИА Новости рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

Он пояснил, что на ситуацию на поле боя повлияло развитие беспилотных систем.

«Линия боевого соприкосновения на Днепре сегодня уже не та, какой была два или три года назад», — подчеркнул Сальдо.

По его словам, в настоящее время зона тотального поражения дронами составляет не менее 30 км — по 15 км с каждой стороны реки. Губернатор пояснил, что любая техника и личный состав при движении моментально попадают в зону риска. В связи с этим на данном участке фронта больше не наблюдаются «классические крупные форсирования в лоб».

«Это крайне сложная задача для любой стороны», — подчеркнул глава Херсонской области.

22 марта Сальдо сообщил, что число наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правобережной части Херсонской области сократилось после реформы Интернационального легиона. Иностранцам не понравились попытки Киева отправить их в штурмовые отряды и они «массово побежали» с фронта, отметил губернатор. Он добавил, что сейчас наемники ВСУ не играют значительной роли на Херсонском направлении.

Ранее российские бойцы вскрыли место запуска дронов ВСУ в Херсонской области.