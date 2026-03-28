США пригрозили членам НАТО из-за недостаточных расходов на оборону

Telegraph: США могут лишить страны НАТО права на статью 5 из-за трат на оборону
Власти США рассматривают возможность лишения стран-членов НАТО, неспособных повысить свои расходы на оборону до требуемых 5%, права на использование пятой статьи устава альянса. Об этом сообщает Telegraph.

Отмечается, что официальные представители США на нескольких встречах активно продвигали эту идею. По словам других источников издания, официально эта идея не выносилась на обсуждения в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе.

В 5-й статье устава НАТО говорится, что если будет совершено вооруженное нападение хотя бы на одну страну — члена альянса, то это будет означать нападение на блок в целом, и страны-союзники обязаны предоставить помощь потерпевшей стороне.

На этой неделе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что европейские страны-члены НАТО и Канада повысили расходы на оборону до 2% ВВП в 2025 году.

В январе 2025 года власти США потребовали от стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% ВВП.

Ранее генсек НАТО заявил о готовности применять пятую статью для защиты членов альянса.

 
