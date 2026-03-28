Представитель Турции назвал последствия ударов ВСУ по танкерам в Черном море

Озертем: удары Украины по танкерам в Черном море ухудшат отношения с Турцией

Удары Украины по нефтяным танкерам в Черном море могут ухудшить отношения Киева с Анкарой. Об этом заявил в интервью «Ленте.ру» турецкий политолог, ведущий исследователь компании Ussal Consaltancy (Стамбул), эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Хасан Селим Озертем.

По его словам, действия Украины подрывают энергетическую безопасность в регионе и создают риски Турции. Учитывая то, что конфликт вокруг Ирана стал значительным вызовом на рынке нефти, атаки на нефтяные танкеры могут привести к проблемам в отношениях с Киевом, отметил Озертем.

Эксперт добавил, что действия Украины наносят удар по независимости Турции, поскольку атаки происходят в исключительной экономической зоне — морском районе, где прибрежное государство обладает суверенными правами на разведку, разработку и сохранение ресурсов в воде, на дне и в недрах.

26 марта в Черном море атаковали турецкий танкер Altura под флагом Сьерра-Леоне, перевозивший 140 тыс. тонн российской нефти марки Urals.

По данным сервиса Marinetraffic, судно шло из Новороссийска в Стамбул.

Ранее генерал объяснил, почему Киев переключился на танкеры в Черном море.