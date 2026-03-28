Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Представитель Турции назвал последствия ударов ВСУ по танкерам в Черном море

Озертем: удары Украины по танкерам в Черном море ухудшат отношения с Турцией
JBula_62/Shutterstock/FOTODOM

Удары Украины по нефтяным танкерам в Черном море могут ухудшить отношения Киева с Анкарой. Об этом заявил в интервью «Ленте.ру» турецкий политолог, ведущий исследователь компании Ussal Consaltancy (Стамбул), эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Хасан Селим Озертем.

По его словам, действия Украины подрывают энергетическую безопасность в регионе и создают риски Турции. Учитывая то, что конфликт вокруг Ирана стал значительным вызовом на рынке нефти, атаки на нефтяные танкеры могут привести к проблемам в отношениях с Киевом, отметил Озертем.

Эксперт добавил, что действия Украины наносят удар по независимости Турции, поскольку атаки происходят в исключительной экономической зоне — морском районе, где прибрежное государство обладает суверенными правами на разведку, разработку и сохранение ресурсов в воде, на дне и в недрах.

26 марта в Черном море атаковали турецкий танкер Altura под флагом Сьерра-Леоне, перевозивший 140 тыс. тонн российской нефти марки Urals.

По данным сервиса Marinetraffic, судно шло из Новороссийска в Стамбул.

Ранее генерал объяснил, почему Киев переключился на танкеры в Черном море.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
