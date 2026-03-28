Экипажи тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» уничтожили несколько замаскированных укрепленных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира взвода огнеметных систем в составе Вооруженных сил РФ с позывным «Факел».

Источник агентства уточнил, что боевую задачу выполнили военнослужащие российской группировки «Север».

«В результате очередного удара были уничтожены укрытия опорного пункта, расположенного в лесополосе, два пикапа и до 10 человек личного состава противника в Харьковской области», — рассказал он.

По словам «Факела», расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) осуществляли контроль и корректировку поражаемых целей. Результаты операции передавались на командный пункт в режиме реального времени, подчеркнул командир взвода.

27 марта пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что военнослужащие страны за минувшую неделю взяли под контроль два населенных пункта в Харьковской области. Речь идет о Песчаном и Шевяковке. В сражениях за них участвовали подразделения группировки российских войск «Север».

Ранее в Харьковской области исчезла целая рота ВСУ.