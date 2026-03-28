Трамп оценил уровень «ненависти» между Путиным и Зеленским

Трамп: ненависть между Путиным и Зеленским достигла апогея
Уровень ненависти между президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским «достиг апогея». Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, трансляция его выступления велась на YouTube-канале Белого дома.

Обращаясь к инвесторам, он в очередной раз затронул тему урегулирования конфликта на Украине. По его оценкам, Вашингтон «справится с этим», но происходящее — «ужасно».

«Я урегулировал восемь войн, и эта должна была быть самой простой, но ненависть между президентом Путиным и президентом Зеленским достигла апогея», — заявил Трамп.

25 марта Трамп заявил, что Вашингтон хотел бы встречи Путина и Зеленского для заключения сделки по урегулированию конфликта. Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что контакты России и США по вопросу урегулирования продолжаются.

24 марта один из членов правящей партии «Слуга народа» рассказал «Украинской правде», что переговоры по урегулированию украинского конфликта, скорее всего, будут поставлены на длительную паузу. Также издание писало, что США на переговорах требуют от Украины вывести войска с территории Донбасса и предлагают взамен построить в стране «рай» и дать Киеву «реальные» гарантии безопасности.

Ранее Рубио поспорил c коллегами по «Большой семерке» об Иране и Украине.

 
