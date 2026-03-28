Соратник Трампа предупредил американцев, что их сыновья могут оказаться на острове Харк

Экс-советник Бэннон заявил американцам, что их дети могут отправиться на Харк
Экс-советник президента Дональда Трампа и один из идеологов движения MAGA заявил, что США, вероятно, находятся лишь в начале войны с Ираном, а американские военнослужащие будут участвовать в боевых действиях за остров Харк. Об этом пишет газета The Hill.

Бэннон заявил, что США «вероятно, находятся в начале войны», но добавил, что «решение о дальнейших действиях, очевидно, принимает» президент Трамп.

«Вы должны быть убеждены, что это правильное решение, особенно сейчас, когда мы находимся накануне возможной переброски американских боевых частей. Ваши сыновья, дочери, внучки, внуки могут отправиться на острове Харк или удерживать плацдарм у Ормузского пролива», — предупредил он.

До этого Reuters со ссылкой на аналитиков писало, что отправка США сухопутных войск для захвата иранского острова Харк подвергнет американских солдат большой опасности и лишь затянет конфликт. Американские войска будут подвергаться ракетным и беспилотным атакам, включая небольшие, но опасные дроны с камерами, оснащенные объективами от первого лица, которые уже используются в конфликте на Украине, отмечают аналитики.

Кроме того, захват острова Харк вряд ли заставит Иран открыть Ормузский пролив. Напротив, Тегеран может принять решение установить больше мин, нацеленных на судоходство, что сделает регион еще более опасным, пишет Reuters.

Ранее в США пришли к неутешительным выводам о ситуации в Иране.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

