Дмитриев: противники встречи между РФ и США хотят продления конфликта на Украине
Разжигатели войны осознанно препятстсуют встрече российских и американских парламентариев, так как хотят продолжения конфликта на Украине и огорчены, что диалог между Вашингтоном и Москвой продолжается. Такое мнение в соцсети X выразил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, эти «разжигатели» опасаются, что диалог разоблачит их лживые и коррумпированные нарративы.

Группа из пяти российских депутатов на этой неделе отправилась в США по приглашению члена Палаты представителей американского Конгресса Анны Паулины Луны (республиканка от штата Флорида). 26 марта парламентарии встретились с законодателями от Республиканской и Демократической партий, на следующий денб провели закрытые встречи с представителями Белого дома, а также академического сообщества.

Перед поездкой в США российские парламентарии получили основные установки от главы государства Владимира Путина, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось о планах конгресса США по созданию «русского кокуса».

 
