Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Мужчинам посоветовали не использовать слово «кушать»

Филолог Бергельсон назвала слово «кушать» признаком сюсюканья
Shutterstock

Употребление слова «кушать» в повседневной речи может восприниматься как признак подобострастия, жеманства и сюсюканья, поэтому от него лучше отказаться, особенно мужчинам. Об этом ТАСС рассказала профессор Школы филологических наук НИУ ВШЭ Мира Бергельсон.

По ее словам, слова «есть» и «кушать» являются синонимами, однако у последнего есть стилистические ограничения. Она пояснила, что его не принято употреблять в первом лице, например в выражениях «я кушаю» или «мы кушаем», а также отметила, что это слово не подходит для речи мужчин, поскольку ассоциируется с подобострастием и жеманством.

Бергельсон добавила, что слово «кушать» допустимо использовать в обращении к высокопоставленным лицам или при приглашении гостей за стол.

Она напомнила, что писатель Виталий Бианки называл это слово «сюсюкающим», а Константин Чуковский — «лакейским». По ее словам, употребление «кушать» связано с социальной иерархией и подчеркивает дистанцию между собеседниками, когда нижестоящий обращается к вышестоящему.

При этом, как отметила профессор, в разговоре с женщинами и детьми такая иерархия проявляется иначе — от вышестоящего к нижестоящему.

Эксперт подчеркнула, что в современной коммуникации, ориентированной на равенство и уважение, подобные формы считаются нежелательными. Она добавила, что ни подобострастие, ни сюсюканье не соответствуют современным нормам общения, а женщины и дети не рассматриваются как нижестоящие в коммуникации.

Ранее ученые объяснили, как новый закон о русском языке повлияет на бизнес и граждан.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!