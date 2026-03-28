Мужчинам посоветовали не использовать слово «кушать»

Употребление слова «кушать» в повседневной речи может восприниматься как признак подобострастия, жеманства и сюсюканья, поэтому от него лучше отказаться, особенно мужчинам. Об этом ТАСС рассказала профессор Школы филологических наук НИУ ВШЭ Мира Бергельсон.

По ее словам, слова «есть» и «кушать» являются синонимами, однако у последнего есть стилистические ограничения. Она пояснила, что его не принято употреблять в первом лице, например в выражениях «я кушаю» или «мы кушаем», а также отметила, что это слово не подходит для речи мужчин, поскольку ассоциируется с подобострастием и жеманством.

Бергельсон добавила, что слово «кушать» допустимо использовать в обращении к высокопоставленным лицам или при приглашении гостей за стол.

Она напомнила, что писатель Виталий Бианки называл это слово «сюсюкающим», а Константин Чуковский — «лакейским». По ее словам, употребление «кушать» связано с социальной иерархией и подчеркивает дистанцию между собеседниками, когда нижестоящий обращается к вышестоящему.

При этом, как отметила профессор, в разговоре с женщинами и детьми такая иерархия проявляется иначе — от вышестоящего к нижестоящему.

Эксперт подчеркнула, что в современной коммуникации, ориентированной на равенство и уважение, подобные формы считаются нежелательными. Она добавила, что ни подобострастие, ни сюсюканье не соответствуют современным нормам общения, а женщины и дети не рассматриваются как нижестоящие в коммуникации.

