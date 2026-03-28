Карпин рассказал, чем его удивила сборная Никарагуа

Карпин заявил, что сборная Никарагуа удивила его активным давлением
Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил уровень национальной команды Никарагуа после товарищеского матча, ответив, что российские футболисты не ожидали большого сопротивления. Его слова приводит РИА Новости.

«Сказал игрокам в перерыве, что такое чувство, будто они удивлены интенсивностью и уровнем агрессивности, в хорошем смысле. Они ответили, что и правда удивлены. Такая игра связана с недооценкой», — отметил он.

Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 3:1. Счет в игре российские футболисты открыли уже на 3-й минуте, отличился Лечи Садулаев с передачи Константина Тюкавина. На 16-й минуте Оскар Асеведо сравнял счет. На 45+3-й минуте Тюкавин реализовал пенальти, выведя сборную России вперед. На 83-й минуте отличился Александр Головин.

С 47-й минуте команда Никарагуа играла в меньшинстве, прямую красную карточку получил Кристиан Рейес.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого назначен Абдурашид Худойберганов из Узбекистана.

В рамках мартовского сбора российские футболисты также встретятся с национальной командой Мали в Санкт-Петербурге 31 марта.

Ранее Валерий Карпин не смог объяснить ошибку Сафонова в матче с Никарагуа.

 
