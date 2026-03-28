Беспилотники атаковали порт на юге Омана

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали порт Салала на юге Омана. Об этом сообщило Оманское информационное агентство, сославшись на источник в органах безопасности.

«В результате удара один иностранный работник порта получил ранения средней степени тяжести», — говорится в заявлении.

Также на территории гавани были выявлены повреждения. Ограниченный ущерб нанесен одному из подъемных кранов, уточнил источник.

22 марта представители Омана и Катара начали переговоры с Ираном о возможности установить перемирие в конфликте Исламской Республики с США и Израилем. Как написала газета The Washington Post со ссылкой на источники, контакты состоялись после того, как стало понятно, что Соединенные Штаты и Израиль обладают недостаточным военным потенциалом для быстрой смены власти в Иране. При этом Тегеран выразил готовность к обсуждению прекращения огня, но только при соблюдении одного условия — еврейское государство и Вашингтон первыми должны прекратить удары, подчеркивалось в материале.

Ранее в Омане заявили, что США могут «завязнуть» в войне с Ираном.