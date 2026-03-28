Житель Казани оголился в лифте перед девятилетней девочкой

Мужчина приставал к ребенку в лифте казанской многоэтажки и попал на видео

В Казани неизвестный оголился перед девятилетней девочкой в лифте. Видео публикует Telegram-канал «Регион 116».

Как рассказала мать девочки, инцидент произошел вечером 26 марта в микрорайоне Азино-1. Судя по записи, школьница ждала прибытия лифта и, когда он приехал, зашла в кабину одна, но вслед за ней успел войти незнакомец.

Во время поездки он расстегнул ширинку и, со слов девочки, сказал: «Смотри, какой он у меня большой». Та отвернулась, и больше мужчина не приставал к ней.

Мать школьницы не стала обращаться в полицию с заявлением, но решила предупредить других родителей и призвать их провести с детьми профилактические беседы.

До этого школьники из ХМАО заявили, что учитель приставал к ним в туалетах. Десять старшеклассников написали директору заявление, в котором изложили детали произошедшего. По их словам, надругательству подвергались и девушки, и молодые люди. К последним он якобы заглядывал в туалет и трогал половые органы, а также просил называть «мой хозяин». В уборные к девушкам он также заходил.

Ранее в Ленобласти пожилой работник приставал к девочке в лифте детской больницы.

 
При неполном рабочем времени зарплата может упасть ниже МРОТ. Как отстоять свои права сотрудникам
