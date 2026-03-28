У США увидели заинтересованность в допуске России на ОИ-2028

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов в интервью РИА НовостиРИА Новости заявил, что представители США заинтересованы в участии сборной России в летних Играх 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе.

По его словам, за океаном традиционно силен интерес к просмотру состязаний с участием россиян.

«Американцы не меньше нас заинтересованы в том, чтобы мы участвовали в этих Играх под своим флагом. Традиционный интерес к встречам российских и американских спортсменов всегда очень высок», — заявил Смирнов.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.

Ранее депутаты Госдумы обсудили в Вашингтоне участие российских спортсменов в ОИ-2028.