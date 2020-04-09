Джордж Клуни пожертвовал более $1 млн на борьбу с коронавирусом

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Американский актер Джордж Клуни и его жена, британский юрист Амаль Клуни, пожертвовали более $1 млн на помощь пострадавшим от пандемии COVID-19, передает издание Deadline.

По данным издания, $300 тыс. из суммы пожертвований пойдут на нужды британской национальной системы здравоохранения, благотворительному продовольственному фонду в Ливане, а также на поддержку больниц в итальянской Ломбардии, наиболее пострадавшей от COVID-19.

$500 тыс. будут направлены в благотворительный фонд Motion Picture and Television и профсоюзную организацию, объединяющую американских актеров.

Еще $250 тыс. — фонду Los Angeles Mayors, помогающему медработникам, бездомным и пожилым людям, пострадавшим от пандемии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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