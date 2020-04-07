Стала известна дата премьеры сериала «Зулейха открывает глаза»

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Телеканал «Россия 1» анонсировал премьеру экранизации книги Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу канала.

Премьера сериала Егора Анашкина состоится 13 апреля в 21.00 на телеканале «Россия 1».

Главные роли в проекте исполнили Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Роза Хайруллина, Юлия Пересильд, Роман Мадянов, Евгений Морозов, Александр Баширов.

По сюжету, зимой 1930 года у татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму ссылают в Сибирь. Роман «Зулейха открывает глаза» был опубликован в 2015 году, получил литературные премии «Большая книга», «Книга года» и «Ясная поляна». Переведен на 34 языка мира.

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