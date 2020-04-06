Макрон поддержал попавшего в реанимацию с COVID-2019 Джонсона
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Президент Франции Эммануэль Макрон в своем Twitter поддержал британского премьер-министра Бориса Джонсона, у которого диагностировали коронавирус.
Он также выразил поддержку семье премьера и всей Великобритании и пожелал Джонсану скорее справиться с заболеванием.
Ранее стало известно, что главу британского правительства перевели в реанимацию из-за ухудшения состояния.
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