Макрон поддержал попавшего в реанимацию с COVID-2019 Джонсона

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем Twitter поддержал британского премьер-министра Бориса Джонсона, у которого диагностировали коронавирус.

Он также выразил поддержку семье премьера и всей Великобритании и пожелал Джонсану скорее справиться с заболеванием.

Ранее стало известно, что главу британского правительства перевели в реанимацию из-за ухудшения состояния.

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