Шесть российских музеев вошли в список самых посещаемых в мире

В число самых посещаемых музеев мира за 2019 год вошли сразу шесть российских музеев. Их перечислило издание The Art Newspaper.

Возглавляет список самых востребованных у туристов музеев французский Лувр, за ним идет Национальный музей Китая и на третьем месте — Ватикан.

Российский Эрмитаж расположился на восьмом месте с 4,96 млн посетителей. Также 17-е место с 3,1 млн посещений у музея Московского Кремля, 20-ю строчку занимает Третьяковская галерея (2,84 млн посетителей), 25-е — Государственный русский музей, в котором побывали 2,39 млн человек. Кроме того, на 46-м месте Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (1,48 млн) и на 96-м — Музей современного искусства «Гараж» (828,5 тыс. посещений).

Издание отмечает, что все перечисленные российские музеи улучшили свои позиции в рейтинге по сравнению с 2018 годом.

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