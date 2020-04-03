Фестиваль «Золотая маска» отменил спектакли из-за коронавируса
Показы спектаклей фестиваля «Золотая маска» в апреле не состоятся из-за коронавируса и продления карантина, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу фестиваля.
Конкурсная программа возобновится, когда российским театрам снова можно будет показывать спектакли. «Та огромная работа, которая была проделана в течение всего прошлого сезона экспертными советами, членами жюри, уже отсмотревшими более трети всех спектаклей-участников, самой дирекцией фестиваля, говорит только о том, что «Золотая маска» 2020 года обязательно будет продолжена», — пообещали в пресс-службе.
О дате церемонии награждения победителей также будет известно позднее.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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