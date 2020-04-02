Рудковская поддержала разводящуюся с Джиганом Самойлову
Продюсер Яна Рудковская поддержала препринимательницу Оксану Самойлову, которая решила развестись с отцом своих четверых детей — рэпером Джиганом.
В Instagram Самойловой Рудковская оставила несколько доброжелательных эмодзи, отреагировав на пост о разводе в Instagram. Также к поддержке присоединилась дизайнер Белла Потемкина. «Восхищаемся. Счастья вам огромного», — написала она, одобряя решение воспитывать детей самостоятельно.
Меньше двух месяцев назад Оксана Самойлова стала матерью в четвертый раз. Вскоре после этого Джиган попал в психиатрическую клинику. Также Самойлова заявила об изменах со стороны супруга.
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