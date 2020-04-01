Божена Рынска рассказала, кто родил ей дочь
Журналистка Божена Рынска в интервью изданию Hello! рассказала о суррогатной матери, родившей ей дочь Евгению.
По словам Рынски, она не знакомилась с женщиной, чтобы та не могла ее шантажировать, однако суррогатную мать знают ее гинекологи. «Специальные люди забрали эмбрионы и отвезли их на Север, где крепкие бабы. Это за Петрозаводском. Там хорошая экология, сплошные леса, нет заводов, нет суеты. Там люди живут расслабленно», — поделилась Рынска, добавив, что у выносившей ее дочь женщины двое собственных детей.
Биологический отец девочки — погибший год назад в результате суицида медиаменеджер Игорь Малашенко.
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