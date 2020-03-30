Сын Газманова рассказал о самоизоляции отца

Сын Олега Газманова Родион рассказал о том, как артист придерживается режима самоизоляции. Об этом он поделился в эфире передачи «Звезды сошлись» на канале «НТВ».

По словам молодого человека, певец в данный момент находится на жестком карантине.

Сын Газманова отметил, что артист «никого не впускает и не выпускает, выдерживает полную изоляцию».

Как было известно ранее, в середине марта сестра композитора Игоря Крутого организовала вечеринку по случаю своего дня рождения. Мероприятие посетили многие российские звезды, в том числе Лев Лещенко и Олег Газманов. Позже Льва Лещенко положили в больницу в Коммунарке, где у него выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.

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