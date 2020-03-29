Анита Цой заявила, что Лещенко находится в опасной ситуации из-за коронавируса

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Певица Анита Цой заявила, что ее коллега Лев Лещенко входит в группу риска из-за заражения коронавирусом. Об этом она сообщила в эфире телеканала НТВ.

«У Лещенко опасный возраст. Я надеюсь, что его сберегут наши врачи. Это будет большая потеря, если с ним что-нибудь случится», — сказала она.

Также исполнительница обратилась к самому Лещенко. Она заверила, что все будет хорошо, если не «падать духом и не унывать».

Она отметила, что заразившийся артист аккуратный человек, который не сделает хуже своему здоровью.

«Мы будем за вас молиться», — добавила Цой.

Ранее главврач больницы в Коммунарке подтвердил коронавирус у певца Льва Лещенко. Изначально исполнитель поступил в больницу с двусторонней пневмонией.

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