Анита Цой заявила, что Лещенко находится в опасной ситуации из-за коронавируса
Певица Анита Цой заявила, что ее коллега Лев Лещенко входит в группу риска из-за заражения коронавирусом. Об этом она сообщила в эфире телеканала НТВ.
«У Лещенко опасный возраст. Я надеюсь, что его сберегут наши врачи. Это будет большая потеря, если с ним что-нибудь случится», — сказала она.
Также исполнительница обратилась к самому Лещенко. Она заверила, что все будет хорошо, если не «падать духом и не унывать».
Она отметила, что заразившийся артист аккуратный человек, который не сделает хуже своему здоровью.
«Мы будем за вас молиться», — добавила Цой.
Ранее главврач больницы в Коммунарке подтвердил коронавирус у певца Льва Лещенко. Изначально исполнитель поступил в больницу с двусторонней пневмонией.
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