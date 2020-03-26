В Минздраве рассказали о состоянии здоровья Льва Лещенко

В Минздраве России рассказали о состоянии здоровья певца Льва Лещенко, который был доставлен в больницу в Коммунарке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава ведомства Михаил Мурашко отметил, что его состояние улучшилось.

Он также уточнил, что течение болезни дает надежду на ее благоприятный исход.

Мурашко добавил, что в кислородной поддержке Лещенко не нуждается.

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