В Минздраве рассказали о состоянии здоровья Льва Лещенко
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В Минздраве России рассказали о состоянии здоровья певца Льва Лещенко, который был доставлен в больницу в Коммунарке. Об этом сообщает РИА «Новости».
Глава ведомства Михаил Мурашко отметил, что его состояние улучшилось.
Он также уточнил, что течение болезни дает надежду на ее благоприятный исход.
Мурашко добавил, что в кислородной поддержке Лещенко не нуждается.
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