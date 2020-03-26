Опубликован трейлер сериала «Защищая Джейкоба» с Крисом Эвансом

Сервис Apple TV+ опубликовал на YouTube трейлер мини-сериала «Защищая Джейкоба».

В основу сюжета легла одноименная книга Уилльяма Лэндея о заместителе окружного прокурора Эндрю Барбере, доказывающем непричастность своего 14-летнего сына к убийству сверстника. В главной роли снялся Крис Эванс.

Премьера сериала запланирована на 24 апреля.

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