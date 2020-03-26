Александр Домогаров объяснил решение покинуть МХАТ

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Актер Александр Домогаров в беседе с изданием «СтарХит» рассказал, почему покинул МХАТ им. Горького.

По словам артиста, ему не выплатили гонорар за спектакль «Сцены из супружеской жизни». Он уточнил, что перед каждым спектаклем подписывал договор с театром им. Горького заранее. «Тут же мне его выдали за полчаса до выхода на сцену, когда было совершенно не до этого. Денег за выполненную работу я не видел по сей день. Зато от директора МХАТа получил издевательское письмо о том, что меня с публикой связывают «не только финансовые обязательства», поэтому играть я должен при любом раскладе», — объяснил Домогаров, заявив, что деньги дарит театру и разрывает с ним все связи.

Художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков не комментирует заявление Домогарова.

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