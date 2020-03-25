Директор Лещенко рассказал о переводе певца в реанимацию
Народный артист РСФСР Лев Лещенко, у которого выявили двустороннее воспаление легких, поместили в реанимацию для проведения плановой процедуры, которой ему необходима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на концертного директора певца Олега Дмитриева.
По его словам, артист сейчас находится в реанимации, где «питается» кислородом».
Как отметил директор певца, случай Лещенко не является экстренным.
«Это лучшее место для такой процедуры, где чище всего и удобнее всего, где стоит новейшая аппаратура», — рассказал Дмитриев.
Представитель певца добавил, что за Лещенко ведется образцовый уход.
Ранее сообщалось, что Льва Лещенко вместе с супругой положили в больницу в Коммунарке после зарубежной поездки. Артист также сдал там тест на коронавирус.
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