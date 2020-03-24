Премьера «Ходячих мертвецов» перенесена из-за коронавируса
Телеканал AMC отложил запуск дополнительного сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом информирует издание Deadline.
Изначально шоу должно было появиться на экранах 12 апреля.
«Но теперь шоу выйдет позднее в этом году», - отметили представители AMC.
Съемки сериала «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» были завершены, но из-за вспышки вируса несколько финальных сцен остались на стадии постпроизводства (пост-продакшн).
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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