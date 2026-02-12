Размер шрифта
Мэр Сердобска ушла в отставку из-за выдачи жилищных сертификатов

Мэр Сердобска уволилась после резонансной выдачи жилищных сертификатов
BongkarnGraphic/Shutterstock/FOTODOM

Мэр Сердобска Марина Ермакова решила покинуть свой пост на фоне резонанса, связанного с жилищными сертификатами, которые выдали, предположительно, мигрантам. О своем решении чиновница рассказала на официальной странице во «ВКонтакте».

Ермакова заявила, что она не ожидала, что публикация вызовет агрессивную реакцию и сообщила о травле в комментариях и личных сообщениях. Она также добавила, что из-за происходящего «потеряла сон и покой».

«Я приняла решение оставить пост главы города. Решение далось непросто, однако в текущих условиях продолжать работу считаю невозможным», – рассказала чиновница.

Она также добавила, что обратится в прокуратуру, так как после произошедшего многие стали распространять о ней клевету.

Резонанс вызвала публикация мэра. В посте чиновница рассказала о выдаче жилищных сертификатов семьям и прикрепила фото, где она позирует с женщинами в платках, которые, предположительно, являются мигрантками.

Недовольные ситуацией местные жители стали дарить Ермаковой подарки в виде фекалий, вместе с ними оставляя эмоциональные послания.

Ранее Бастрыкин потребовал доклад о резонансной выдаче сертификатов мигрантам в Сердобске.
 
