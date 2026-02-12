Пенсионера приговорили к крупному сроку за поджог машины полиции в центре Москвы

Пенсионер получил 16 лет по делу о поджоге машины полиции в центре Москвы

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор пенсионеру Ивану Зелинскому (включен в российский перечень террористов), приговорив его к 16 годам лишения свободы. Зелинский был признан виновным в том, что в декабре 2024 года, действуя по указанию украинских мошенников, совершил поджог полицейской машины возле отдела МВД в московском районе Арбат, сообщает ТАСС.

«Суд определил для Зелинского наказание в виде 16 лет лишения свободы, из которых первые 3 года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима. После освобождения ему будет назначено ограничение свободы сроком на 2 года», — говорится в официальном сообщении.

На стадии прений сторон государственный обвинитель Светлана Тарасова запрашивала для пенсионера 17 лет лишения свободы, акцентируя внимание на том, что Зелинский, являясь офицером запаса, совершил преступление в период мобилизации. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Изначально бывшему сотруднику служб безопасности аэропортов Шереметьево и Внуково было предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса РФ: террористический акт и умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Однако, когда дело 66-летнего пенсионера поступило в военный суд, в обвинении осталась только статья о террористическом акте (ст. 205 УК РФ).

Инцидент произошел 24 декабря 2024 года. Зелинский бросил бутылку с горючей жидкостью в полицейский автомобиль, находившийся в Кривоарбатском переулке. Сотрудники полиции задержали злоумышленника на месте преступления, возгорание было оперативно ликвидировано, и никто не пострадал. Согласно данным следствия, мужчина действовал под влиянием лиц, находящихся на территории Украины, которые давали ему инструкции по телефону. Сам Зелинский признает фактические обстоятельства дела, однако настаивает на том, что его действия должны быть квалифицированы как хулиганство (ст. 213 УК РФ).

Ранее жителя Крыма осудили на 18 лет за передачу Украине данных о военных объектах.