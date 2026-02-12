Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Пациент ударил медсестру ножницами за просьбу подождать лекарства

В Англии пациент напал с ножницами на медсестру, не давшую ему лекарства
Greater Manchester Police

Пациент в Англии ударил медсестру ножницами за просьбу подождать лекарства, пишет The Sun.

По данным следствия, Ромон Хак, находившийся в больнице для оценки психического состояния, потребовал у 57-летней медсестры Ачаммы Чериан выдать ему лекарства, несмотря на то что она в тот момент оказывала помощь другому пациенту.

Спустя несколько минут мужчина, услышав просьбу подождать своей очереди, внезапно напал на сотрудницу сзади, нанеся ей несколько ударов ножницами, которые достал из кармана. Коллегам медсестры удалось оперативно оттащить нападавшего и удерживать его до прибытия полиции.

Чериан получила ножевые ранения в область шеи, запястья и руки. Ей была оказана неотложная медицинская помощь, после чего она провела ночь в отделении интенсивной терапии. Позднее женщине потребовалась операция для лечения ранения запястья.

Хак был арестован на месте. Во время допроса он заявил, что слышит голоса. Двое психиатров впоследствии признали его способным предстать перед судом. По итогам разбирательства присяжные признали его виновным. В итоге суд приговорил его к 22 годам лишения свободы.

Ранее в Англии мужчина без образования работал в больнице, выдавая себя за медсестру.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!