Пациент ударил медсестру ножницами за просьбу подождать лекарства

В Англии пациент напал с ножницами на медсестру, не давшую ему лекарства

Пациент в Англии ударил медсестру ножницами за просьбу подождать лекарства, пишет The Sun.

По данным следствия, Ромон Хак, находившийся в больнице для оценки психического состояния, потребовал у 57-летней медсестры Ачаммы Чериан выдать ему лекарства, несмотря на то что она в тот момент оказывала помощь другому пациенту.

Спустя несколько минут мужчина, услышав просьбу подождать своей очереди, внезапно напал на сотрудницу сзади, нанеся ей несколько ударов ножницами, которые достал из кармана. Коллегам медсестры удалось оперативно оттащить нападавшего и удерживать его до прибытия полиции.

Чериан получила ножевые ранения в область шеи, запястья и руки. Ей была оказана неотложная медицинская помощь, после чего она провела ночь в отделении интенсивной терапии. Позднее женщине потребовалась операция для лечения ранения запястья.

Хак был арестован на месте. Во время допроса он заявил, что слышит голоса. Двое психиатров впоследствии признали его способным предстать перед судом. По итогам разбирательства присяжные признали его виновным. В итоге суд приговорил его к 22 годам лишения свободы.

Ранее в Англии мужчина без образования работал в больнице, выдавая себя за медсестру.