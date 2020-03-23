Елена Степаненко и Ольга Бузова будут вместе вести шоу

Телеведущая Ольга Бузова у себя в Instagram рассказала, что будет вести новое шоу вместе с Еленой Степаненко.

Телеперадача будет выходить на телеканале «Россия 1». «Я и легенда отечественного юмора, та, на чьих шутках многие мои сверстники выросли. Прекрасная и роскошная Елена Степаненко и Ольга Бузова. Два огня в новом шоу», — подписала Бузова совместное фото со Степаненко.

Елена Степаненко — звезда передач «Аншлаг», «Голубой огонек» и «Кривое зеркало», экс-супруга комика Евгения Петросяна. Ольга Бузова после успешной карьеры на реалити-шоу «Дом-2» развивает карьеру певицы, ведет популярный блог.

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