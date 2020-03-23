СМИ: Барбара Брыльска страдает от рака

Звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», польская актриса Барбара Брыльска борется с онкологическим заболеванием, сообщает «СтарХит».

По данным издания, у 78-летней актрисы может быть рак языка, но сама она точный диагноз не называет. Брыльска отказалась говорить о своем заболевании, однако отметила, что прогноз врачей положительный.

Актриса также призывала поклонников пожелать ей здоровья.

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