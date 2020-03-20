Актер «Остаться в живых» Дэниел Дэ Ким заразился коронавирусом

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Американский актер Дэниел Дэ Ким рассказал в своем Instagram о положительном тесте на новый тип коронавируса COVID-19.

Он отметил, что узнал о заражении только в четверг, 19 марта.

Актер, сыгравший Джина Квона в сериале «Остаться в живых», соблюдает карантин в своем доме на Гавайских островах уже неделю.

Ким подчеркнул, что после положительных результатов на коронавирус он изолировал себя в одной из частей дома от остальных членов его семьи.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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