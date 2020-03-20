Дети Галкина и Пугачевой провели «обряд изгнания» коронавируса

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Телеведущий Максим Галкин поделился на своей странице в Instagram видеозаписью, на которой его дети Лиза и Гарри осуществляют «обряд» по изгнанию коронавируса.

На ней дети ставят на стол наполненный водой ковшик и начинают ходить вокруг него, повторяя шуточное заклинание «Раз, два, три, коронавирус уйди».

Свою публикацию Галкин подписал следующим образом: «Древний обряд изгнания коронавируса. Лицензия Роснепотребзазора номер 22322232 от 45 года н.э.»

Артист любит делиться веселыми семейными видео в своих соцсетях. Так, недавно он показал, как Пугачева с детьми встречает его под музыку из «Звездных войн».

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