Рэп-исполнитель Эминем назвал победителя своего челленджа по скорости чтения рэпа.

Видео победителя появилось в Instagram музыканта.

Ранее сам Эминем установил новый рекорд по скорости чтения рэпа, исполнив трек Godzilla, где за 30 секунд произнес 229 слов. После чего объявил флешмоб, суть которого в том, чтобы повторить его рекорд.

Победителем стал пользователь с ником JackSherlock1. Скорость его исполнения трека пока не уточняется.

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