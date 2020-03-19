Эминем назвал победителя своего челленджа по скорости чтения рэпа
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Рэп-исполнитель Эминем назвал победителя своего челленджа по скорости чтения рэпа.
Видео победителя появилось в Instagram музыканта.
Ранее сам Эминем установил новый рекорд по скорости чтения рэпа, исполнив трек Godzilla, где за 30 секунд произнес 229 слов. После чего объявил флешмоб, суть которого в том, чтобы повторить его рекорд.
Победителем стал пользователь с ником JackSherlock1. Скорость его исполнения трека пока не уточняется.
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