Звезда «Ла-ла Лэнд» Эмма Стоун отложила свадьбу из-за COVID-19

Голливудская актриса и обладательница премии «Оскар» Эмма Стоун заявила, что была вынуждена отложить свою свадьбу из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет Daily Mail.

Свадьба актрисы с режиссером телевизионного шоу Saturday Night Live Дэйвом Маккери должна была состояться 14 марта, но пара решила отложить ее из-за инфекции.

Новая дата свадьбы пока неизвестна.

Будущие супруги встретились на съемках передачи Saturday Night Live в 2016 году. В ноябре 2017 года их впервые заметили вместе. Летом 2019 года в одном из интервью обладательница «Оскара» Стоун упоминала, что хочет выйти замуж и завести детей.

По некоторым данным, число зараженных коронавирусом в США превысило 8 тысяч человек.

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