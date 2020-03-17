В Новой Зеландии приостановили съемку сериала «Властелин колец» из-за коронавируса

В Новой Зеландии приостановили съемку сериала «Властелин колец» из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом информирует издание THR.

Как отмечается, работу над проектом компании Amazon приостановили на две недели. По данным издания, никто из участников шоу не заражен.

Пока неизвестно, как долго продлится задержка.

В сериале «Властелин колец» расскажут о событиях, произошедших до истории первой части знаменитой трилогии Толкина.

Выход шоу на экраны запланирован на 2021 год.

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