Александр Малинин перенес концерты из-за плохого самочувствия

Народный артист России Александр Малинин в своем Instagram уведомил, что ему пришлось перенести концерты в нескольких городах России из-за плохого самочувствия.

Он рассказал, что в данный момент уже чувствует себя удовлетворительно. По словам певца, ранее у него очень сильно поднялось давление.

«Нахожусь под наблюдением врачей и прохожу лечение», — сказал Малинин в своем обращении к поклонникам в Instagram.

По данным официального сайта артиста, выступления, которые должны были состояться в период с 14 по 17 марта, перенесены в Белгороде, Воронеже, Липецке и Тамбове.