Годовалый ребенок остался дома один, наелся тараканов и не выжил

В США годовалый ребенок остался один дома, наелся тараканов и не выжил
В США годовалый ребенок наелся насекомых и не выжил. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел в городе Дугласвилль, штат Джорджия. По версии следствия, мать оставила пятерых детей под присмотром десятилетнего ребенка. При этом в доме были антисанитарные условия и отсутствовала еда. В какой-то момент годовалый ребенок стал есть тараканов и муравьев. После этого его госпитализировали, но спасти не смогли.

Мать ребенка арестовали 2 апреля. Ей предъявили обвинение по шести пунктам в жестоком обращении с детьми второй степени. В настоящее время она содержится под стражей без права на освобождение под залог. Представители социальных служб заявили, что готовы были помочь семье продуктами, если бы те обратились за помощью. Расследование продолжается.

